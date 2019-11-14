Политика
РБКТрамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
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За три квартала 2019 года импорт газа с Востока сократился примерно на 21% по сравнению с этим же периодом 2018 года и составил 6,29 млрд куб. м, а его доля в общей структуре импорта газа снизилась на 17 п.п. до 58%, против 75% в тот же период годом ранее, — говорится в сообщении компании.
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Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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Политика
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Эксперты рассказали, что лучше всего воздержаться от приобретения малолитражки с турбиной, поскольку такие автомобили совершенно не пользуются спросом в нашей стране.
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Бывший ученик Алексея Мишина Алексей Красножон, с 13 лет выступающий за США, в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику сравнил жизнь за океаном и в России.
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