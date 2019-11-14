Политика
REGNUMТрамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
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Происшествия
В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов
В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
РИА Новости 22:09
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Футбол
Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Экономика
Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов
Dean Foods, крупнейший американский производитель молока, подал заявление о банкротстве.
Lenta.ru 22:52
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 08:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обручился с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой
Дмитрий Шепелев обручился со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Актуальные Новости вчера в 08:19
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
РИА Новости 19:03
Музыка
Девочка стала взрослой! Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина
Алиса Кожикина родилась в небольшом селе, что в Курской области.
SM News 00:30
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Происшествия
В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.
Вести.Ru 19:35
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
Российская газета 21:12
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов забросил победный буллит
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победный буллит забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
Спорт-Экспресс 22:21
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
РИА Новости 17:29
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Кино
Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью
Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Piter.tv 07:54
Футбол
Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»
Руководство «Тоттенхэм Хотспур» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед».
Чемпионат 05:30
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Армия и оружие
Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
Политика Сегодня вчера в 16:30
Армия и оружие
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М».
Политика Сегодня 20:36
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 20:21