Политика
РБКТрамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
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Закупка Турцией российских C-400 создает угрозу для отношений с США, заявил Трамп
Народные новостивчера в 23:10
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 вчера в 00:57
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru 12 ноября в 13:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
REGNUM вчера в 15:22
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
N+1 вчера в 10:03
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России
REGNUM вчера в 07:28
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 12 ноября в 03:00
Общество
Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии
Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.
Московский Комсомолец 00:25
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Происшествия
МВД задержало банду мошенников в Волгоградской области
В ходе обысков изъяты документы, деньги и другие улики, сообщили в МВД. На причастность к банде мошенников проверяются еще 14 человек.
РЕН ТВ вчера в 22:47
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
ТАСС вчера в 22:54
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Газета DAILY 12 ноября в 13:39
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16