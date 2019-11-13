Политика

РБКРБКТрамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
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Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Lenta.ru17:11

Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке

РИА Новости17:25

Эрдоган заявил о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

Известия17:24

Трамп оценил встречу с Эрдоганом в Белом доме

РБК16:39

Трамп рассказал о поиске компромисса с Турцией по С-400 и F-35

RT на русском16:31

Трамп уверен, что возможно решить с Эрдоганом вопрос о российской ЗРС С-400

Вести.Ru17:54

Эрдоган заявил о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

ТАСС17:21
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости 16:58
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
REGNUM 09:53
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Происшествия

В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов

Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Политика

Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru 14:03
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 10:20
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Подозреваемого в убийстве задержали в Холмском районе

Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Холмского района, сотрудников полиции, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления.
АСТВ 18:21
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM 15:22
Политика

Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
РИА Новости 17:29
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Общество

В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Экономика

Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство

Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
АСТВ 17:36
Общество

Сахалину все еще не хватает пожарных

О пожарных подразделениях поговорили сахалинские депутаты на заседании комитета по экономическому развитию областной думы.
Сахалин.Инфо 17:31
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Allroader.ru 13:14
Футбол

РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
Инфо24 13:42
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