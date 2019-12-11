Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудили тему «вмешательства» России в американские выборы в ходе встречи в Вашингтоне.

Трамп и Лавров обсудили «вмешательство России» в выборы США

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