с чего всё началось

На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства. 1,1K

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором. 74

Армия и оружие Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.

Политика Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 1,6K

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек. 23

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,1K

Общество Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. 1,3K

Общество Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней Голосование по закону о поправках в Конституцию может проходить несколько дней, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина. 2,4K

Здоровье В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19. 117

Политика Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 691

Здоровье Что стоит знать о рассеянном склерозе Каждый год 29 мая в мире отмечают Всемирный день рассеянного склероза.

Здоровье В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса «Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.

Армия и оружие «Черные береты» прикроют Каспийский регион В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада. 6

Футбол Игнатьев заверил, что Семин продолжит тренерскую карьеру Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что Юрий Семин после ухода из «Локомотива» продолжит тренерскую карьеру.

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 357