Политика
КоммерсантъPolitico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Чиновники, осведомленные о трансатлантических дискуссиях, сказали, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите, он позвонил президенту Франции Эммануилу Макрону и выражал негодование, пишет американское издание Politico.Газета.Ru02:32
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