Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
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СМИ: Меркель и Трамп «горячо поспорили» из-за «Северного потока — 2»

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Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»

Коммерсантъ00:27

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

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СМИ рассказало о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2»

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Стало известно о «горячем» споре Меркель и Трампа из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 21:15

СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке - 2»

Газета.Ruвчера в 20:55

Трамп и Меркель на этой неделе горячо спорили о «Северном потоке 2», НАТО и Китае - СМИ

ПРАЙМвчера в 20:08
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Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму

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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
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Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
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Гаджеты

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В официальном интернет-магазине Samsung предлагается приобрести выбранный девайс со скидкой в 20% либо же получить подарок.
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Общество

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

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Известия вчера в 17:07
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Происшествия

В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка

РИА Новости 00:34
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Общество

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Политика

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Происшествия

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Общество

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Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений

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Ведомости 28 мая в 10:48
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Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
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Политика

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Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Шоу-бизнес

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Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
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В Миннеаполисе введен комендантский час

Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
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Nissan показал тизер 12 новых моделей

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Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

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Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
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