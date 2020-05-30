Политика
Lenta.ruТрамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
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Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Известия вчера в 21:00
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings 28 мая в 04:01
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Гаджеты
Samsung распродаёт в России смартфоны со скидкой 20%
В официальном интернет-магазине Samsung предлагается приобрести выбранный девайс со скидкой в 20% либо же получить подарок.
MobiDevices вчера в 07:49
Общество
Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы
В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
Происшествия
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
РИА Новости 00:34
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Наука
Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 27 мая в 13:09
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости вчера в 08:32
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Общество
Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь
Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.
Уральский меридиан 00:53
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 28 мая в 10:48
Авто
В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru вчера в 13:19
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян
C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости вчера в 05:21
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 28 мая в 03:41
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Происшествия
В Миннеаполисе введен комендантский час
Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
Национальная служба новостей вчера в 17:34
Авто
Nissan показал тизер 12 новых моделей
Компания Nissan показала тизер 12 новых моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших трех лет.
Коммерсантъ вчера в 03:10
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 вчера в 11:25
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Коммерсантъ вчера в 22:25