В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости». Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату».

Небензя пообедал с Трампом в Белом доме

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