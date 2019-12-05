Политика
Взгляд.руНебензя пообедал с Трампом в Белом доме
В Белом доме прошел ежегодный обед с участием постоянных представителей при ООН, передает РИА «Новости». Перед началом обеда Небензя поблагодарил Трампа за «тур по Белому дому», во время которого показали «китайскую комнату».
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Происшествия
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт
Парк львов «Тайган» закрыли для посетителей на 30 дней по решению Белогорского суда.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Политика
Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Политика
Песков не смотрел расследование Навального о полетах жены Медведева
На вопрос, считает ли он расследования ФБК низкокачественными, Песков ответил утвердительно.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев тратит серьезные суммы на лечение Анастасии Заворотнюк
Коллега фигуриста Петра Чернышева сообщил, что спортсмен тратит серьезные суммы на лечение своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Производители делают все возможное для того, чтобы автомобили соответствовали международным стандартам качества, становясь все более востребованными не только на российском рынке, но и в других странах.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Общество
Пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок
От чего утром лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью, пишет Focus.de.На пустой желудок лучше не есть изделия из дрожжевого теста — булочки, круассаны и так далее.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Авто
Серийный Nissan GT-R50 от Italdesign покажут в Женеве
В марте 2020 года на стенде Italdesign продемонстрируют серийный Nissan GT-R50 – первый плод сотрудничества двух компаний.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Наука
Одноклеточный организм оказался способен к мышлению
Считалось, что одноклеточные способны лишь к простому рефлекторному поведению: движение к объекту или от него.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.