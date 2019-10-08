Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

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