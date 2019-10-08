Политика
REGNUMТрамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Политика
Открыли правду о работе депутатов ГосДумы и их заработной плате
За все время «против» голосовали депутаты всех фракций менее чем в 1% случаев, в 0,6% – воздержались, в 26% – не нажимали кнопку голосования.
СРБ 07:05
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки
URA.Ru вчера в 14:05
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия вчера в 22:14
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
REGNUM 06:41
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой
Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Авто
В России могут внедрить умные «лежачие полицейские»
Автоновости дня 01:28
Кино
Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей
Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
Актуальные Новости 07:44
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
Энергетика
Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе
Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
РИА Новости 07:11
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) вчера в 23:16