Коронавирус
REGNUMТрамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп не сомневается, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today вчера в 15:48
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Экономика
СПЧ предложил расширить программу повышенного пособия по безработице
Повышенное пособие по безработице нужно распространить на работавших неофициально и уволенных до пандемии коронавируса COVID-19, считает председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.
Коммерсантъ 29 апреля в 11:52
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
Кино
Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»
Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро, который сейчас создаёт для Disney сериал «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
News.ru вчера в 12:14
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты вчера в 13:02
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
RT на русском вчера в 18:43
Общество
В 60 регионах России введен особый противопожарный режим
Эхо Москвы 01:05
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС вчера в 05:03
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Piter.tv вчера в 06:53
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК вчера в 09:59
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 мая
Всего в столице с начала пандемии после заражения коронавирусом умерли 658 человек.
РБК 01:10
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Единоборства
Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова
Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34
Общество
Илон Маск выступил за отмену карантина в США
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service 29 апреля в 10:51
Хоккей
В КХЛ с 1 мая начинается трансферное окно
Москва, 1 мая 2020, 08:45 — REGNUM Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начинается 1 мая.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец вчера в 08:27
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Авто
Bollinger рассказала о платформе для электрических грузовиков
Компания Bollinger презентовала полностью электрическую платформу грузовика категории 3, которая может использовать широкий спектр различных кузовов как закрытого, так и открытого типа.
Автоновости дня вчера в 14:43
Общество
В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим
Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля.
Администрация Краснодарского края вчера в 07:00
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17