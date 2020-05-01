Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп не сомневается, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории

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Власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19 – СМИ

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Трамп заявил, что коронавирус появился в китайской лаборатории

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Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

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Трамп: США получили информацию о распространении COVID-19 из лаборатории

News.ruвчера в 18:59
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Здоровье

За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 28 апреля в 04:52
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Общество

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Кино

В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Piter.tv вчера в 15:43
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
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Авто

Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
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Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
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Происшествия

В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru 00:30
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Политика

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
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Общество

За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

Уральский меридиан 03:45
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина

Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ вчера в 05:18
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Хоккей

«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова

RT на русском 04:26
Гаджеты

Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone

Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.
Коммерсантъ 02:33
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:17
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Авто

В России выросли продажи подержанных пикапов

Продажи подержанных пикапов в России за период с января по март 2020 года выросли на 6% до 7,9 тыс. единиц.
Автоновости дня 01:01
Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко

Газета.Ru 01:45
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Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
14
Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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