Коронавирус
REGNUMТрамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп не сомневается, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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Уничтожение украинской ракетой машины с боеприпасами в Донбассе попало на видео
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Коммерсантъ 29 апреля в 09:03
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Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Здоровье
В ВОЗ назвали причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Эпидемия коронавирусной инфекции в Белоруссии перешла в фазу местной трансмиссии среди населения, что требует незамедлительного усиления мер физического дистанцирования.
Известия 06:17
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Экономика
JP Morgan и Goldman Sachs начали отговаривать клиентов покупать биткоин
Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs убеждают клиентов не инвестировать в биткоин, заявил директор DAIM Адам Покорницкий.
РБК 06:17
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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed
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Общество
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
В Нижегородской области выявлено 2123 случая заражения коронавирусом
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АПН - Нижний Новгород 04:33
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
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Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Политика
Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Общество
В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок
Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
Политика
В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России
Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Общество
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Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Коронавирус начал распространяться внутри Омской области
Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры.
Om1.ru 05:30
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Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55