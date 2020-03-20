Коронавирус
Российская газетаТрамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса
Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп. Отказаться от личных встреч с лидерами других государств главе Белого дома пришлось из-за коронавируса.
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Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни
Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
Происшествия
Читинка устроила наркопритон в своей квартире
«Полицейскими установлено, что жительница Читы 1985 года рождения систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещённых веществ, при этом и сама употребляла наркотики», - говорится в сообщении.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Число зараженных коронавирусом выросло в России за сутки до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки со 114 до 147.
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о выходе Леонова в открытый космос
Происшествия
На рынке в Ростовской области произошел пожар
Энергетика
Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России
«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
Здоровье
В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Армия и оружие
Крым стал невидимым для сил НАТО
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Экономика
Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Наука
Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год
Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Энергетика
WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.