Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп. Отказаться от личных встреч с лидерами других государств главе Белого дома пришлось из-за коронавируса.
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Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

ТАСС19:55

Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи

РИА Новости18:35

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Lenta.ru19:10

Трамп из-за вируса решил провести саммит G7 по видеосвязи

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Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Интерфакс19:34

СМИ: Трамп намерен провести июньский саммит G7 по видеосвязи

RT на русском19:40

Трамп из-за коронавируса решил отменить встречу с лидерами G7 в июне

Комсомольская правда19:35
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Финансы

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Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни

Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
Bimru.ru 08:04
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Читинка устроила наркопритон в своей квартире

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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки со 114 до 147.
Udm-Info вчера в 07:53
Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
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«Роскосмос» рассекретил документы о выходе Леонова в открытый космос

Вести.Ru вчера в 08:05
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На рынке в Ростовской области произошел пожар

Газета.Ru 22:55
Энергетика

Политолог объяснил, зачем США вводят новые санкции против России

«Введение санкций абсолютно логично в политике Соединённых Штатов, направленной на интенсификацию давления на своих основных геополитических конкурентов — Россию и Китай», — заявил политолог.
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В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
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Крым стал невидимым для сил НАТО

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Наука

Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови

Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
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Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК 19:55
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Наука

Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год

Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
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В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Энергетика

WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
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Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Армия и оружие

США досрочно завершили манёвры Defender Europe 2020 из-за коронавируса

News.ru 09:24
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