Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп. Отказаться от личных встреч с лидерами других государств главе Белого дома пришлось из-за коронавируса.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.

Происшествия Читинка устроила наркопритон в своей квартире «Полицейскими установлено, что жительница Читы 1985 года рождения систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещённых веществ, при этом и сама употребляла наркотики», - говорится в сообщении.

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Финансы Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Наука Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

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Общество В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.

Энергетика США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.