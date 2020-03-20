Коронавирус
Lenta.ruТрамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
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Из-за вспышки коронавируса Дональд Трамп отменил июньский саммит G7 в Кэмп-Давиде
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