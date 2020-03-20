Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Происшествия Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.

Происшествия В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Транспорт Автомобили ДПС получат штатные видеокамеры В нынешнем году служебные автомобили ДПС начнут оснащать камерами фото- и видеофиксации для наблюдения за ситуацией на дорогах.

Энергетика Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Политика В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.