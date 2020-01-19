Политика
РБКДемократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
В документе (.pdf) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.Коммерсантъвчера в 18:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Происшествия
В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
В Северной Корее сменили главу МИД
По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
Политика
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
Политика
Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях
Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Авто
Компания Tesla показала дизайн нового электрокара
Компания Tesla опубликовала изображение новой неизвестной модели.
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Кино
Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
Кадырову прочат должность полпреда президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Биатлон
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге
Космос
РКЦ «Прогресс» может войти в число соисполнителей проекта «Сфера»
Проект "Сфера" предусматривает развертывание орбитальной группировки из более чем 600 космических аппаратов, в числе которых будут спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Происшествия