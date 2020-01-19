Политика

РБКРБКДемократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке.
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с чего всё началось
В документе (.pdf
) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.
Коммерсантъвчера в 18:57

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

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Обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа

RT на русскомвчера в 20:43

Демократы объяснили импичмент Трампу неопровержимостью доказательств его вины

ТАССвчера в 18:41

Трамп отказался признать обвинения по делу об импичменте

Lenta.ruвчера в 18:54

Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

РБКвчера в 18:11

Белым дом и демократы уточнили официальные позиции по импичменту Трампу

Коммерсантъвчера в 18:57

Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

РИА Новостивчера в 18:06
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Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
РЕН ТВ 17 января в 20:39
Политика

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Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
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Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Компания Tesla опубликовала изображение новой неизвестной модели.
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Экономика

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Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
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Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
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