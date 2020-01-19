Политика
ИзвестияТрамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать. Об этом говорится в ответе адвокатов главы Белого дома на вызов в сенат.
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с чего всё началось
В документе (.pdf) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.Коммерсантъ18:57
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
Футбол
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Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
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Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
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Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
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Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Армия и оружие
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Накануне тяжёлым ударам подверглись почти все западные окраины и пригороды второго по величине сирийского города, а также несколько селений вдоль автотрассы М5 (Дамаск — Алеппо).
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Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
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Армия и оружие
Крушение Су-57 в Хабаровском крае: российский истребитель оказался абсолютно не готов к полётам
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Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой
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Политика
Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.