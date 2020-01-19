Политика

ИзвестияИзвестияТрамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать. Об этом говорится в ответе адвокатов главы Белого дома на вызов в сенат.
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В документе (.pdf
) сказано, что предъявленные Дональду Трампу обвинения даже формально не имеют отношения к преступлениям или нарушениям какого-либо закона.
Коммерсантъ18:57

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Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

РБК18:11

Белым дом и демократы уточнили официальные позиции по импичменту Трампу

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Обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа

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Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

РИА Новости18:06
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