с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать. Об этом говорится в ответе адвокатов главы Белого дома на вызов в сенат.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Происшествия Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Политика Главного Советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

Футбол Исламхан провёл первую тренировку в «Зените» Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.

Происшествия В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

Единоборства Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.

Армия и оружие Крушение Су-57 в Хабаровском крае: российский истребитель оказался абсолютно не готов к полётам Авиакатастрофа с участием российского истребителя пятого поколения в Хабаровском крае позволила установить, что этот боевой самолёт абсолютно не готов даже к совершению полётов, не говоря уже о том, что одна из особенностей истребителя, которая давала ему преимущество в воздушном бою, оказалась весьма неожиданно утрачена.

Политика Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.