Политика
Газета.RuТрамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
Армия и оружие
Политолог не рекомендует посещать Турцию в ближайшее время
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Музыка
Вышел новый альбом Элджея Sayonara Boy Opal
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Экономика
Россияне сократили долги по потребкредитам на 7,6% в 2019 году
Объем потребкредитов, просроченных россиянами более чем на 90 дней, в 2019 году снизился на 7,6%. Их сумма составила 486 миллиардов рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Единоборства
Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Наука
Развитие бокового амиотрофического склероза у мышей замедлил CRISPR
Наука
Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Разумеется, вспышка коронавируса на «Даймонд Принцесс» — не первая вирусная инфекция на круизном судне.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко рассказала о проблемах со здоровьем перед второй беременностью
Общество
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Самойловой в Майами сделали обрезание
18 февраля у рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Это мальчик, о котором они мечтали и назвали сына Давидом.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Профессор обратил внимание на неувязки в истории с эпидемией коронарируса и сделал вывод, что она «фейковая».
Гаджеты
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.