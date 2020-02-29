Политика
Газета.RuТрамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью изданию Life.ru рассказал, почему посещать Турцию в туристических целях сейчас — плохая идея.
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Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
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Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
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