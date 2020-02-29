Политика
Газета.RuТрамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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Армия и оружие
В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов
Сирийская армия имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба, заявил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном гибели 33 турецких военных в Сирии.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Армия и оружие
В Брюсселе проходит заседание Совета НАТО по Идлибу
По итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов стран-союзниц Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает изучать меры поддержки Турции на фоне конфликта в сирийском Идлибе.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб
Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Экономика
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за высылку ее граждан.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми
Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Политика
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес избавилась от длинных волос
Лопес выглядела естественно без привычных длинных локонов и без макияжа. В свои 50 лет Дженнифер Лопес даст фору более молодым коллегам.