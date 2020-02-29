Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

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