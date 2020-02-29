Политика
Газета.RuТрамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп обсудит с лидерами четырех стран контроль над гонкой вооружений — СМИ
Телеканал 360°вчера в 18:21
СМИ: Трамп готов к встрече «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН
Московский Комсомолецвчера в 18:14
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Происшествия
В Подмосковье горит овощной склад
В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Общество
Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус
"Несмотря на обострение политической ситуации в Турции, турбизнес пока не усматривает какую-либо опасность для российских туристов, которые выбирают эту страну для отдыха", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.
Космос
Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner
Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Происшествия
В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина
Футбол
Стало известно условие продления контракта Суареса с «Барселоной»
Общество
Росгидромет прогнозирует аномально теплый март
В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Происшествия
В Липецке мужчина ранил жену, убил малолетнюю дочь и покончил с собой
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Происшествия
Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб
По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб. Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Армия и оружие
Путин провел оперативное совещание Совета безопасности по Идлибу
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза на фоне эскалации конфликта в Идлибе.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.