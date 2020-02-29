Политика
Lenta.ruТрамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.
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СМИ: Трамп готов к встрече «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН
Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Происшествия
В Московской области произошел пожар на овощебазе
На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
Волгоградцы узнали, что нельзя делать 29 февраля в Касьянов день
Правда существует мнение, что люди, рожденные 29 февраля, обладают неординарными талантами и способностями.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Общество
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Религия
Митрополит Тихон призвал просить друг у друга прощения
По традиции за столом собираются родственники и просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой прийти к Великому посту.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).