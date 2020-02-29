Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUТрамп хочет встретиться с лидерами Совбеза ООН

Трамп хочет привлечь Путина и Цзиньпина к соглашению о контроле над вооружениями, что, по его мнению, должно остановить гонку вооружений, пишет "ТАСС". Вашингтон настаивает на участии КНР в данных переговорах, от чего Пекин отказывается.
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Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главами России, Китая, Великобритании и Франции для обсуждения контроля над вооружениями, сообщило Reuters
 со ссылкой высокопоставленного представителя администрации США.
Коммерсантъ28 февраля в 17:45

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Трамп предложил место встречи лидеров пятерки СБ ООН

Взгляд.ру29 февраля в 17:04

Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

RT на русском29 февраля в 15:56

Трамп: США обсудят вопрос вооружений с членами СБ ООН в Нью-Йорке

Life.ru29 февраля в 17:00

США хотят провести встречу лидеров «пятерки» СБ ООН в Нью-Йорке

ТАСС29 февраля в 16:07

США хотят провести встречу лидеров пятерки Совбеза ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями

Эхо Москвы29 февраля в 20:04

Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

РИА Новости29 февраля в 14:59

Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями

Коммерсантъ28 февраля в 18:11
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