с чего всё началось

Трамп хочет привлечь Путина и Цзиньпина к соглашению о контроле над вооружениями, что, по его мнению, должно остановить гонку вооружений, пишет "ТАСС". Вашингтон настаивает на участии КНР в данных переговорах, от чего Пекин отказывается.

Общество У сотрудника РФС подтверждён коронавирус Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Политика В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.

Происшествия На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН "Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.

Общество Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Политика Мишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов Глава Правительства РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра науки и высшего образования Михаила Котюкова заместителем главы Минфина.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".