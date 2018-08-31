Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрамп хочет открыть границы США к Пасхе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19. «Я хотел бы открыть страну к Пасхе», - сказал американский лидер.
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Трамп считает, что отмену санитарных ограничений в США можно начать с Техаса

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Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Комсомольская правда14:00
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Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
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Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

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В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

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Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
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