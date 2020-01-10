Политика
ИзвестияТрамп пригрозил потребовать денег у Ирака за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в том, что Ирак должен заплатить Соединенным Штатам в случае вывода американских войск из страны за вложения в развитие государства. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.
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Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Политика
Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
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Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
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Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Политика
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Правительство Франции отозвало пенсионную реформу
Французский премьер Эдуар Филипп направил синдикатам письмо, в котором обещал сдвинуть планку выхода на пенсию с 2022 года на 2027-й, чтобы «продемонстрировать своё доверие к социальным партнёрам».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Единоборства
Названы гонорары Макгрегора и Серроне за бой
Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом Rare
Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Футбол
«Барселона»: Суарес будет прооперирован
«Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Анастасия Решетова решила больше не скрывать лицо своего сына Ратмира, рожденного в браке с рэпером Тимати.
Спорт
Биатлонист Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр
Российский биатлонист Олег Домичек занял первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
"Первым делом президент США издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную и горнодобывающую отрасли", - заявил Мнучин.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.