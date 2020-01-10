Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в том, что Ирак должен заплатить Соединенным Штатам в случае вывода американских войск из страны за вложения в развитие государства. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил
, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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