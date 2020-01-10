с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в том, что Ирак должен заплатить Соединенным Штатам в случае вывода американских войск из страны за вложения в развитие государства. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.

Трамп пригрозил потребовать денег у Ирака за вывод американских войск

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Футбол «Барселона»: Суарес будет прооперирован «Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.

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