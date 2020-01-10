Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп хочет потребовать у Ирака компенсацию за вывод войск

Белый дом не собирается обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны, заявили в Госдепартаменте США. В самом Багдаде уже приняли резолюцию, которая запрещает пребывание иностранного контингента на своей территории.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил
, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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