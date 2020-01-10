с чего всё началось

Белый дом не собирается обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны, заявили в Госдепартаменте США. В самом Багдаде уже приняли резолюцию, которая запрещает пребывание иностранного контингента на своей территории.

Трамп хочет потребовать у Ирака компенсацию за вывод войск

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Политика Украинский журналист сообщил, что поразившая Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов Эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы в Тегеране выяснили, что ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов Boeing, из-за чего вышла из строя связь и оборудование, которое подает сигналы о полете.

Общество Умер правивший 50 лет султан Омана Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.

Общество Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов Роспотребнадзор рекомендует сократить длительность разговора по мобильному телефону до двух минут, отмечая, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать аппарат возле уха, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Королева установила 72-часовой срок для разрешения семейного скандала Источник, близкий к герцогу, выразил сомнение в том, что этот срок может быть соблюден, и предложил королевской семье воздержаться от любых попыток «быстро подписать свое будущее и свою жизнь».