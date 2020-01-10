Политика
Газета.RuТрамп хочет потребовать у Ирака компенсацию за вывод войск
Белый дом не собирается обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны, заявили в Госдепартаменте США. В самом Багдаде уже приняли резолюцию, которая запрещает пребывание иностранного контингента на своей территории.
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Происшествия
26-летний водитель легковушки погиб в ДТП на Светлоярской
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing
Футбол
Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Защитник Аякса Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Политика
Украинский журналист сообщил, что поразившая Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов
Эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы в Тегеране выяснили, что ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов Boeing, из-за чего вышла из строя связь и оборудование, которое подает сигналы о полете.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Технологии
Компания Samsung представила проект виртуального человека NEON
Биатлон
Поршнев выступит вместо Елисеева в эстафете на Кубке мира по биатлону
Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
Джонсон оценил признание Ираном вины в катастрофе Boeing
Признание Ираном вины в уничтожении по ошибке украинского пассажирского самолета является важным шагом, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Общество
Врач сообщил о вреде посленовогодней диеты
Резкое изменение рациона после новогодних каникул может нанести вред организму.
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Авто
УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным списком оборудования.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов
Роспотребнадзор рекомендует сократить длительность разговора по мобильному телефону до двух минут, отмечая, что гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать аппарат возле уха, сообщается на сайте ведомства.
Гаджеты
108 Мп не завезли. Samsung Galaxy S20 и S20 Plus получат 12-мегапиксельные камеры
Что касается Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, то они получат новое поколение 12-мегапиксельного датчика изображения, при этом размер пикселя составит 1,8 мкм.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Шоу-бизнес
Королева установила 72-часовой срок для разрешения семейного скандала
Источник, близкий к герцогу, выразил сомнение в том, что этот срок может быть соблюден, и предложил королевской семье воздержаться от любых попыток «быстро подписать свое будущее и свою жизнь».
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Гаджеты
У смартфона Samsung Galaxy A51 может появиться 5G-версия
Samsung в конце прошлого года презентовал новый смартфон Galaxy A51, особенностью которого стала современная операционная система Android 10.
Здоровье