с чего всё началось

Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям. Президент США готов предложить снять с Пхеньяна ограничения, действующие по линии ООН, на три года.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Кино Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов» Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.

Экономика «Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).

Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа.