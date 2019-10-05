с чего всё началось

Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям. Президент США готов предложить снять с Пхеньяна ограничения, действующие по линии ООН, на три года.

Здоровье Больше тысячи вейперов в США заболели неизвестной болезнью, 18 погибли Как минимум 18 человек погибли и больше тысячи пострадали в США из-за неизвестного заболевания легких.

Футбол Сон Хын-Мин может перейти в «Наполи» Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил агент футболиста Тис Блимайстер.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Музыка В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.

Происшествия В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.

Политика Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold начнут продавать в России Инновационный смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold поступит в российские магазины к концу октября, об этом сообщили в пресс-службе компании производителя.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Гаджеты Microsoft представила планшет Surface Pro 7 Продажи Microsoft Surface Pro 7 стартуют с 22 октября, но оформить предзаказ можно уже сейчас.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьёв пожаловался на травлю Телеведущий Владимир Соловьёв пожаловался на шквал критики в его адрес. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Политика Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.

Шоу-бизнес Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос» Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.

Политика Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.

Путешествия В Саудовской Аравии разнополым туристам разрешили жить в одном номере В Саудовской Аравии иностранным туристам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей.