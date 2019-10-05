Политика
BFM.ruТрамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям. Президент США готов предложить снять с Пхеньяна ограничения, действующие по линии ООН, на три года.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.РБКвчера в 20:56
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