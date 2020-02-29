Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВТрамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая

Не исключено, что переговоры пройдут во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters
 слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Газета.Ru05:56

Подробнее о событии

Reuters сообщил о желании Трампа устроить саммит с лидерами России и КНР

РБКвчера в 19:41

Трамп готов провести встречу с лидерами стран-членов Совбеза ООН и обсудить вопросы контроля над ядерным вооружениями

Эхо Москвы05:42

Reuters: Трамп готов встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 21:08

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

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СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

RT на русскомвчера в 18:45

Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 18:11

СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений

РИА Новостивчера в 18:05
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