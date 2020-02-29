Политика
Деловое.ТВТрамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая
Не исключено, что переговоры пройдут во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
Читать в источнике
Оценить118
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.Газета.Ru05:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Автоспорт
Боттас стал лучшим в последний день предсезонных тестов «Ф-1»
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам шестого, заключительного, дня предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
Происшествия
Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Происшествия
Метеорит взорвался в небе над Хорватией
Видео взрыва метеорита в небе над Хорватией появилось в Сети. Ролик опубликовал один из пользователей Facebook.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Политика
Итальянский политик извинился за слова о китайцах, поедающих мышей
Президент итальянской области Венето Лука Дзайя извинился за свои слова о низком уровне гигиены в Китае и о китайцах, поедающих мышей, сообщает газета Corriere della Sera.
Общество
Токаев решил сам разобраться с беспорядками в Кордайском районе Казахстана
Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
В Польше стартовали крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2020
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США стартовали в Польше.
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Армия и оружие
Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане
Командование Тихоокеанского флота ВМС США пожаловалось на «небезопасные и непрофессиональные» действия китайского эсминца, который направил лазер на самолёт-разведчик P-8A Poseidon.
Армия и оружие
Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии
Футбол
«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»
Экономика
500 богатейших людей планеты потеряли за неделю $444 млрд
Опасения на рынке из-за коронавируса привели к потерям в капитале пятисот самых богатых людей мира.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.