Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
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Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters
 слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Газета.Ru05:56

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Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Газета.Ru05:56

Трамп готов провести встречу с лидерами стран-членов Совбеза ООН и обсудить вопросы контроля над ядерным вооружениями

Эхо Москвы05:42

СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

RT на русскомвчера в 18:45

Reuters сообщил о желании Трампа устроить саммит с лидерами России и КНР

РБКвчера в 19:41

Reuters: Трамп готов встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 21:08

Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 18:11

СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений

РИА Новостивчера в 18:05
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

РИА Новости 04:32
Общество

В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
Петербургский дневник 06:14
Гаджеты

Новые видеокарты Nvidia удивляют количеством ядер CUDA

Актуальные Новости 02:36
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
Политика

Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Российская газета 06:33
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Газета.Ru 05:51
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Происшествия

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
РИА Новости 06:59
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Интерфакс вчера в 09:41
Происшествия

В Иране больных коронавирусом попытались сжечь

Жители города Бендер-Аббас решили радикальным способом решить проблему эпидемии в Иране, попытавшись сжечь больницу, куда доставили зараженных коронавирусом COVID-19.
Новостной фронт 06:28
Путешествия

Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Италию

Туроператоров и турагентов же Ростуризм призвал приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах.
Profi.travel 27 февраля в 02:16
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Общество

Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

Украинские рыбаки, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости 06:50
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета 27 февраля в 08:10
Футбол

ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 04:50
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Политика

Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Общество

FIA и Ferrari заключили соглашение

F1news.ru вчера в 12:40
Футбол

Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая

Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
RT на русском 06:27
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Биатлон

СМИ: проведение этапа КМ в Чехии под вопросом из-за коронавируса

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса, сообщает radio.cz.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

Турция сообщает об уничтожении почти 60 сирийских военных

Газета.Ru вчера в 16:15
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