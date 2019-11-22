Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.
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