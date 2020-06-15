Политика
Взгляд.руТрамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии
США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил Берлин в нарушении «обязательств по платежам НАТО».
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Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области
«По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — сказали в пресс-службе.
RT на русском 01:32
Футбол
«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича
Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
Вести.Ru 14 июня в 10:40
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд вчера в 05:36
Общество
За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском вчера в 03:50
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Здоровье
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
Экономика
РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
Экономика
Решетников: лимит льготных кредитов под 2% увеличен до 350 млрд рублей
Министр экономики Максим Решетников заявил, что правительство из-за активного спроса со стороны предприятий увеличило объем выдачи льготных кредитов под 2% на 100 млрд руб. — до 350 млрд руб. Программа льготного кредитования стартовала с 1 июня.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50
Экономика
Взносы для туроператоров снижены в четыре раза
Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Общество
Роспотребнадзор потребовал от отелей отчета о заселении неженатых пар
Руководство отелей будет самостоятельно отслеживать порядок заселения постояльцев, сообщили официальные представители Роспотребнадзора.
Политическая Экспертиза 14 июня в 11:51
Культура
Фестиваль Star Wars Celebration отложили на два года
Ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года.
News.ru 03:40
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации Госдума приняла данный закон в третьем чтении в декабре 2019 года с целью устранения межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг.
Прецедент-Новосибирск 14 июня в 05:19
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50