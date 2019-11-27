с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС. Близкий к администрации источник заявил, что около 22% бюджета альянса приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. В свою очередь Трамп заявил о намерении снизить их до 16%.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Общество Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Киберспорт Winstrike Team представила новый состав по Dota 2 Организация Winstrike Team анонсировала новый состав по Dota 2. В него вошли Владимир RodjER Никогосян, Илья ALOHADANCE Коробкин, Никита Daxak Кузьмин, Максим mellojul Пнёв и Василий AfterLife Шишкин.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Политика Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.

Армия и оружие Увеличена дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Культура Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".