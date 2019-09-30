Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

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