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Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с тем, кто подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

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