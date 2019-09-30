Политика
РБКТрамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с тем, кто подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.
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Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:43
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Трамп захотел встретиться с информатором, доложившим о его разговоре с Зеленским
Интерфаксвчера в 20:47
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:38, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Гаджеты
33 смартфона и планшета от Huawei и Honor получат Android 10
Владельцы Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2 смогут скачать Android 10 уже в конце октября, а все остальные модели получат соответствующее обновление лишь в ноябре или декабре.
Дни24 04:50
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Музыка
Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста
Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru вчера в 19:00
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Происшествия
Суд арестовал напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР
Городской суд Находки принял решение о заключении четверых рыбаков из КНДР из числа напавших на российских пограничников при задержании, передает ТАСС.
Rambler News Service 02:35
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Хабиба с братом Федором
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сравни своего брата Федора Емельяненко с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает "СЭ".
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес
Дана Борисова пожаловалась на проблемы с лишним весом
Недавно знаменитость пожаловалась поклонникам на лишний вес. Как оказалось, телеведущая заметно поправилась.
OAnews вчера в 05:38
Здоровье
Более 66 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Якутске
Более 66 тыс. жителей Якутска сделали прививку от гриппа с момента старта городской кампании по вакцинации, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.
ТАСС 27 сентября в 04:39
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
В резиденции свердловского губернатора собрали депутатов Госдумы
В резиденции губернатора Свердловской области сегодня собрали депутатов Госдумы, представляющих в нижней палате федерального собрания Средний Урал.
Европейско-Азиатские новости 05:00
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Интерфакс вчера в 20:17
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41