Политика
КоммерсантъТрамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт. По его мнению, вопрос ядерного вооружения -- самая большая проблема в мире.
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Здоровье
Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Экономика
В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению
Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Происшествия
Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»
Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
РИА Новости 15:37
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Технологии
Сквозное шифрование в Zoom будет доступно только за деньги
Во время объявления финансовых результатов основатель и генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) подтвердил, что компания намерена использовать сквозное шифрование, но доступно оно будет не всем.
3DNews 10:04
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Автоспорт
В Mercedes объяснили, почему против реверсивного старта
Руководитель команды Mercedes на встрече с прессой объяснил, почему ему не нравится эта идея.
F1news.ru 12:34
Экономика
Предсказано глобальное снижение цен на жилье
Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе глобального карантина по коронавирусу цены на квадратные метры снизятся, но постепенно восстановятся после пандемии.
Lenta.ru 09:31
Авто
BMW отзывает автомобили в России третий раз за месяц
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 76 экземпляров BMW 5-й и 7-й серии, которые отремонтируют бесплатно для владельцев -- на них заменят взрывоопасные подушки безопасности.
Motor 01 июня в 08:04
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22