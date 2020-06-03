Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт. По его мнению, вопрос ядерного вооружения -- самая большая проблема в мире.
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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией

РИА Новости11:01

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

В Кремле оценили заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Газета.Ru13:19

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Здоровье

Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
5
Общество

Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
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Происшествия

На ТЭЦ в Норильске проведут проверку из-за разлива дизтоплива

РИА Новости 08:41
Футбол

Доменико Тедеско отбыл карантин и начинает тренировки «Спартака»

Вести.Ru 16:30
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
692
Политика

Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
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Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,3K
Экономика

В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению

Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
Общество

В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
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Происшествия

Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»

Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
РИА Новости 15:37
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2,1K
Технологии

Сквозное шифрование в Zoom будет доступно только за деньги

Во время объявления финансовых результатов основатель и генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) подтвердил, что компания намерена использовать сквозное шифрование, но доступно оно будет не всем.
3DNews 10:04
1
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
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Автоспорт

В Mercedes объяснили, почему против реверсивного старта

Руководитель команды Mercedes на встрече с прессой объяснил, почему ему не нравится эта идея.
F1news.ru 12:34
Экономика

Предсказано глобальное снижение цен на жилье

Большинство игроков рынков зарубежной недвижимости считают, что в ходе глобального карантина по коронавирусу цены на квадратные метры снизятся, но постепенно восстановятся после пандемии.
Lenta.ru 09:31
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Авто

BMW отзывает автомобили в России третий раз за месяц

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 76 экземпляров BMW 5-й и 7-й серии, которые отремонтируют бесплатно для владельцев -- на них заменят взрывоопасные подушки безопасности.
Motor 01 июня в 08:04
Автоспорт

F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года

Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Космос

«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе

Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
5
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
782
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,9K
Происшествия

Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
30
Общество

Чиновники заставили амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

Ридус 05:39
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