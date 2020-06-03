Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией

РИА Новости11:01

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

В Кремле оценили заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Газета.Ru13:19

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32
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Футбол

УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон.
ТАСС Спорт 11:29
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
1,1K
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
1,3K
Происшествия

В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США

Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
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Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
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Политика

Handelsblatt (Германия): сегодня Путин — тормоз на пути России к благополучному будущему (Handelsblatt)

В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым.
ИноСМИ 17:24
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
710
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета вчера в 12:57
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Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
240
Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
18
Футбол

Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру.
Газета.Ru 17:18
Происшествия

Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым

RT на русском 17:56
1
Происшествия

78 тонн топлива собрали с поверхности реки Амбарной в Норильске

Псковское агентство информации 16:33
1
Общество

В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно

Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
20
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
47
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
5
Футбол

Боатенг: «Почему в школах нет предмета о расизме? Это большая проблема»

Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды в "Бешикташе", заявил, что в школах нужно проводить уроки на тему расизма.
Soccer.ru 17:32
Общество

Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне

ТАСС 13:37
7
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
503
Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
41
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
25
Музыка

Рэпер Noize MC упомянул Хабиба в новой песне, посвященной Егору Криду

Sport24.ru 14:55
1
Авто

Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
2
Кино

«Текст» Шипенко стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

Фильм Клима Шипенко «Текст» признан лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), передает ТАСС.
Shraibikus News 01 июня в 06:33
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Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
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