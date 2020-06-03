Политика
ИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Футбол
УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон.
ТАСС Спорт 11:29
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Происшествия
В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США
Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Политика
Handelsblatt (Германия): сегодня Путин — тормоз на пути России к благополучному будущему (Handelsblatt)
В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым.
ИноСМИ 17:24
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета вчера в 12:57
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
Футбол
Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ
По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру.
Газета.Ru 17:18
Происшествия
Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым
RT на русском 17:56
Происшествия
78 тонн топлива собрали с поверхности реки Амбарной в Норильске
Псковское агентство информации 16:33
Общество
В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно
Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Футбол
Боатенг: «Почему в школах нет предмета о расизме? Это большая проблема»
Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды в "Бешикташе", заявил, что в школах нужно проводить уроки на тему расизма.
Soccer.ru 17:32
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
Кино
«Текст» Шипенко стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
Фильм Клима Шипенко «Текст» признан лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), передает ТАСС.
Shraibikus News 01 июня в 06:33
Энергетика
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19