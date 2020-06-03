Политика
ИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время бунтов в США iPhone
Американская компания Apple заблокировала все iPhone, которые были украдены из фирменных магазинов во время погромов.
Профиль 04:11
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида
К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
Москва 24 вчера в 02:53
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Спорт
Лучший спортсмен Татарстана-2017 умер от коронавируса
Казань24 11:22
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Спорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Экономика
Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
Piter.tv вчера в 04:46
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv вчера в 07:47
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Музыка
Клип Little Big признали «самым трешевым»
Клип на песню «Go bananas» российской поп-рэйв-группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации «Самое трешевое видео».
Вечерняя Москва 01 июня в 05:34
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Калининградской области отменили платную обсервацию
В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
Политика
Пентагон воспротивился желанию Трампа подавлять протесты войсками
Министр обороны США Марк Эспер воспротивился желанию президента Дональда Трампа ввести войска в бунтующие города для подавления протестов.
Lenta.ru 11:56
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50