Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

Кремль отреагировал на слова о Трампа ядерном пакте с Россией

РИА Новости11:01

В Кремле оценили желание Трампа подписать ядерный пакт с Россией

Газета.Ru10:49

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время бунтов в США iPhone

Американская компания Apple заблокировала все iPhone, которые были украдены из фирменных магазинов во время погромов.
Профиль 04:11
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Космос

NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.
Москва 24 вчера в 02:53
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2K
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
1,5K
Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
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Спорт

Лучший спортсмен Татарстана-2017 умер от коронавируса

Казань24 11:22
1
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
2
Спорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
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Экономика

Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет

Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Кино

Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
Piter.tv вчера в 04:46
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,7K
Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv вчера в 07:47
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Музыка

Клип Little Big признали «самым трешевым»

Клип на песню «Go bananas» российской поп-рэйв-группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации «Самое трешевое видео».
Вечерняя Москва 01 июня в 05:34
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Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
1,9K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Общество

В Калининградской области отменили платную обсервацию

В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
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Политика

Пентагон воспротивился желанию Трампа подавлять протесты войсками

Министр обороны США Марк Эспер воспротивился желанию президента Дональда Трампа ввести войска в бунтующие города для подавления протестов.
Lenta.ru 11:56
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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