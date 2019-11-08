Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая. На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Политика Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Интернет Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Политика Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Авто В России Volkswagen Touareg получил новый двигатель Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в России стартовали продажи кроссовера Touareg в комплектации Exclusive с 3,0-литровым бензиновым мотором, выдающим 340 лошадиных сил.

Общество 61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

Политика Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Авто Российский авторынок в октябре снизился на 5% Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.

Музыка «Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.