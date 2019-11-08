Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая. На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.
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Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.
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