Политика
РИА НовостиТрамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая. На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.
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Футбол
Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ», сообщает источник
Как утверждает источник, парижане хотят продлить контракт с нападающим, при этом понимая, что для 20-летнего француза этот вариант не является приоритетным.
Газета.Ru 20:27
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Life.ru 18:17
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительством Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили условия пакетного соглашения с Украиной с 2020 года, говорится в сообщении компании.
Sputnik Литва 06 ноября в 11:15
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Энергетика
Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
REGNUM 11:04
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Общество
Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск
Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском 19:47
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 14:51
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Политика
Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество двух стран в противодействии глобальным вызовам.
РБК 22:15
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Гаджеты
AMD анонсировала процессор за 2000 долларов
Самыми мощными процессорами для настольных ПК в мире называет AMD две свои новинки — 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.
Вести.Хайтек 02:59
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Актуальные Новости 03:58
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Здоровье
В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима 07:24
Политика
Президенты России и Казахстана встретились в Омске
Форум России и Казахстана, к которому шла подготовка на протяжении полугода, завершился пленарным заседанием с участием Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
ФедералПресс вчера в 23:40
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
Мол, Романовская влюблена в Шаляпина, как кошка и просто так его от себя не отпустит.
Телепрограмма 17:23
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 16:35
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК 21:48