Политика
Lenta.ruТрамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.ТАСС10:56
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Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
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Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
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Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
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Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
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Модель Анастасия Решетова рассказала, что ее сына Ратмира мучают боли в животе.
ТВ Центр 10:09
Происшествия
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК 09:05
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто
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Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.
Автоновости дня 06:39
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.
Ведомости вчера в 17:43
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Спорт
Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
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Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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Футбол
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
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Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
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Иран сбил иностранный беспилотник
Несколько минут назад иранские новостные агентства подтвердили, что вооруженные силы Исламской республики Иран сбили «иностранный» беспилотник.
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Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
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Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
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Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
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Коммерсантъ 14:31
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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
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Фигурное катание
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Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59