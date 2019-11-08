Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
Читать в источнике
Комментировать295
с чего всё началось

Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.
ТАСС10:56

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на желание Трампа приехать на парад Победы

Lenta.ru13:21

Песков заявил об отсутствии ответа США о визите Трампа в Москву 9 мая

RT на русском12:57

Трамп допустил, что не сможет приехать в Москву на 9 Мая из-за предвыборной кампании в США

ТАСС10:16

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

РИА Новости10:59

Эксперты оценили слова Трампа о намерении приехать на парад Победы

Московский Комсомолец12:46

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Коммерсантъ10:34

Кремль не получил от Трампа ответа на приглашение приехать в Москву 9 мая

РБК12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Lenta.ru вчера в 15:22
Здоровье

Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08:41
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика

Оценен уровень защищенности России от ракетных ударов

Lenta.ru 09:03
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Общество

Судно Газпрома отправилось за газом в США

Взгляд.ру 13:31
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес

Решетова рассказала о страданиях новорожденного сына Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала, что ее сына Ратмира мучают боли в животе.
ТВ Центр 10:09
Происшествия

Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог

Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК 09:05
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто

В России Volkswagen Touareg получил новый мотор

Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.
Автоновости дня 06:39
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Lenta.ru 13:39
Происшествия

МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.
Ведомости вчера в 17:43
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК 10:48
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Спорт

Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Футбол

Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие

Иран сбил иностранный беспилотник

Несколько минут назад иранские новостные агентства подтвердили, что вооруженные силы Исламской республики Иран сбили «иностранный» беспилотник.
Вести.Финанс 12:41
Музыка

Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

iReactor вчера в 17:53
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Общество

Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года

Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Игры

В Diablo IV добавят микротранзакции

3DNews 12:48
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Армия и оружие

В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57

Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra 11:49
Фигурное катание

Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе

Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное