Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая. На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.
Читать в источнике
Комментировать346
с чего всё началось

Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.
ТАСС10:56

Подробнее о событии

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

РИА Новости10:59

Кремль отреагировал на желание Трампа приехать на парад Победы

Lenta.ru13:21

Песков заявил об отсутствии ответа США о визите Трампа в Москву 9 мая

RT на русском12:57

Кремль не получил от Трампа ответа на приглашение приехать в Москву 9 мая

РБК12:56

Трамп пока не ответил на приглашение в Москву на 75-летие Победы

Известия16:21

Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

ТАСС10:56

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Коммерсантъ10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за эротической сцены

RuNews24.ru 05 ноября в 19:32
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ

Lenta.ru 08:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Транспорт

Началась продажа билетов на поезд в Крым

Поезд №7/8 Петербург – Севастополь даст начало регулярному движению, он первым пройдет по Крымскому мосту 23 декабря в 14.00.
ФедералПресс 01:43
Футбол

Дзюба не знает, чем помочь девушкам, укравшим его фигуру

ProstoProSport вчера в 03:18
Общество

Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Происшествия

СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Футбол

Реал Сосьедад — Леганес 1:1

В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Леганесом» (1:1). В субботу «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
Sports.ru 04:59
Общество

Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск

АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Футбол

Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings вчера в 06:06
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
РБК 19:16
Космос

Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3

Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 13:00
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Технологии

«Роскосмос» и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС

Как рассказал Блошенко, на должность, которую он будет совмещать с должностью в госкорпорации, он назначен совместным решением "Роскосмоса" и РАН 30 октября.
РИА Новости 19:07
Спорт

Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Российская газета вчера в 15:27
Общество

Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась

Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Коммерсантъ 13:46
Гаджеты

В России появился сервис аренды iPhone

После года аренды участник программы сможет выкупить смартфон, доплатив оставшуюся сумму.
Эхо Москвы 05 ноября в 15:59
Футбол

Сборная России по футболу представила форму на Евро-2020

Московский Комсомолец вчера в 13:01
Политика

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел из тюрьмы

Газета.Ru 16:42
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Наука

Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота

Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
N+1 14:25
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Наука

Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии

Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 02:56
Происшествия

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

РИА Новости 02:33
Космос

В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса

Южный Федеральный 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное