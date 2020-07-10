Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаТрамп хотел избавиться от разрушенного ураганом острова Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после обрушившегося на него в 2017 году урагана. Об этом сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дюк.
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Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью
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