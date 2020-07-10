с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после обрушившегося на него в 2017 году урагана. Об этом сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дюк.

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 2K

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. 21

Технологии Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам. 1

Автоспорт В Renault подали протест против Racing Point В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%. 195

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Общество Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram. 263

Общество Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье. 278

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.

Футбол «Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Московский «Локомтив» хочет арендовать с последующим правом выкупа хорватского защитника «Лестера» Филипа Бенковича, сообщает Betting Insider.

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 8

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 45