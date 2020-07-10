Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаТрамп хотел избавиться от разрушенного ураганом острова Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после обрушившегося на него в 2017 году урагана. Об этом сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дюк.
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Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью
 The New York Times.
РБКвчера в 18:50

Подробнее о событии

Трамп вряд ли всерьез думал о продаже Пуэрто-Рико, считает эксперт

РИА Новости05:07

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РБКвчера в 18:50

«Избавиться от этого актива»: Трампа обвинили в попытке продать территорию США

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New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»

Комсомольская правда02:22

Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

Взгляд.ру02:11

Трампа уличили в желании продать территорию США

Lenta.ru00:41

Трамп собирался продать часть территории США из-за урагана — СМИ

Телеканал 360°04:09
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

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У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

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Lenta.ru 06:14
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Шоу-бизнес

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В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость отдыха российских звезд на отечественных курортах

«Комсомольская правда» раскрыла стоимость их отдыха.
Lenta.ru 06:57
Политика

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
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Происшествия

Следующее заседание по делу Соколова состоится 15 июля

В Петербурге 15 июля состоится очередное заседание по делу Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.
Neva.Today 07:28
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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
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Происшествия

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Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
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Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

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Происшествия

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Lenta.ru 02:04
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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди

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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Общество

Аксенов: учебный год в Крыму планируется начать в очном формате

РИА Новости 06:46
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