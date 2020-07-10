с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после обрушившегося на него в 2017 году урагана. Об этом сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дюк.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 2

Армия и оружие Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 16

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 352

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 3,2K

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 176

Политика Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля. 1

Происшествия Следующее заседание по делу Соколова состоится 15 июля В Петербурге 15 июля состоится очередное заседание по делу Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. 5

Шоу-бизнес Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке Российский актер театра и кино Максим Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, актрису Нино Нинидзе.

Политика В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. 316

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 47

Общество Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе. 31