Политика
Политическая ЭкспертизаТрамп хотел избавиться от разрушенного ураганом острова Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после обрушившегося на него в 2017 году урагана. Об этом сообщила бывшая и. о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дюк.
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Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.РБКвчера в 18:50
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New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
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