Политика
РИА НовостиТрамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
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Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Культура
Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
Происшествия
Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Шоу-бизнес
Супруги Стриженовы призвали поддержать Анастасию Заворотнюк
В этом году церемонию вели Стас Костюшкин с супругой. Награду «Самая крепкая пара» получили супруги Стриженовы, сообщает Dni.ru.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Происшествия
Около 60 человек пострадали в массовом ДТП в Канаде
Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Шоу-бизнес
Лишний вес и сальные волосы: что случилось с сексуальной спасательницей Малибу
Ясмин перестала следить за собой, набрала лишний вес — словом изменилась так, будто никогда не являлась секс-символом 90-х.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Экономика
Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»
Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила первое устройство
Компания «СберДевайсы» разработала первое устройство — ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Космос
Бетельгейзе беспрецедентно потускнела
Звезда раздулась, её радиус сейчас больше солнечного в 950-1200 раз. Астрономы уверенно заявляют, что ей осталось не более десяти тысяч лет.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Хабаровчанина осудили на 8 лет за попытку устроить теракт в школе
К восьми годам лишения свободы приговорил суд в Хабаровске 19-летнего местного жителя, планировавшего устроить теракт в школе №30, которую ранее окончил.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января
За последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Депутат Рады Рахманин призвал готовиться к «полномасштабному наступлению РФ на Украину»
Депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин объявил, что Россия «готовится к наступлению» на Украину.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Музыка
Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein
Общество
Из-за непогоды в Алтайском крае закрывают дороги
Информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621 (действует она только во время сложной обстановки).