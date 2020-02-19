Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
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Как сообщает Guardian
, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю Wikileaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.
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