Политика

ИзвестияИзвестияВ Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.
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с чего всё началось
Как сообщает Guardian
, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю Wikileaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.
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Вашингтон опроверг планы Трампа помиловать Ассанжа

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