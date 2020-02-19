с чего всё началось

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

Политика Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.

Авто Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.

Происшествия В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2 Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Происшествия При стрельбе в Германии погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Политика Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций «Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Наука Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.

Здоровье Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.

Политика Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Экономика «Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».

Кино Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4» В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.