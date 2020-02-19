Политика
ИзвестияВ Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.
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Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Авто
Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda
По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
Происшествия
В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Политика
Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций
«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца
Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Общество
На Алтайский край вновь обрушатся снегопады и метели
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за снегопадов и метелей в Алтайском крае перекрывали автотрассы.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Здоровье
Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики
В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Игры
Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields
Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
Политика
Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны
Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Экономика
«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».
Биатлон
Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Экономика
«Новапорт» завладеет 75% акций аэропорта Барнаула
Господин Дементьев сказал, что «Новапорт» выкупит акции «по рыночной стоимости», в результате у него будет «75% минус одна акция».
Футбол
Венгер предложил изменить правило определения офсайда
Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Армия и оружие
Вассерман раскрыл признак подготовки Украины к ликвидации республик Донбасса
Признаком подготовки Украины к осуществлению «хорватского сценария» в отношении ДНР и ЛНР, по словам аналитика, является строительство дополнительных полигонов, где с киевскими военными занимаются инструкторы из Соединенных Штатов.