Авторы книги пишут, что Трамп настолько хотел лично познакомиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Политика Мишустин оценил затраты на реализацию послания президента в 2020 году Кандидат на пост главы Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме оценил масштаб расходов на реализацию задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию.

Политика Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.

Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

Происшествия Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Мишустин призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции России нужно и дальше увеличивать потенциал экспорта сельхозпродукции, заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы. "

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Здоровье Елена Малышева назвала самый безопасный тип рака Телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «самый хороший» тип онкологического заболевания.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Авто Стартовали продажи первого минивэна Lexus Ценник новинки на рынке Китая стартует от 1 166 000 юаней, что составляет 10,4 миллиона рублей.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Авто Porsche 718 Cayman и 718 Boxster получили новые версии Компания Porsche объявила о пополнении в семействе среднемоторных моделей «718-й» серии: купе 718 Cayman и 718 Boxster вскоре станут доступны в версии GTS 4.0.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.