Политика
Политика СегодняТрамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько хотел лично познакомиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Российская газетавчера в 22:57
Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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