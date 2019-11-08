Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году. При этом он оговорился, что приехать в российскую столицу 9 мая ему может помешать предвыборная кампания в США.

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

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