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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

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