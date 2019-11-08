Политика
Вести.RuТрамп может приехать на Парад Победы в Москву
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.
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Президент Путин пригласил меня — это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 10:29
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Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
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Кино
Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»
iReactor вчера в 13:13
Общество
Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем
Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Общество
Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье
Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
REGNUM вчера в 20:52
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой
Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие
Последний маршал СССР развенчал крамольность криков «За Сталина!»
Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов рассказал, что крики «За Сталина!», с которыми солдаты поднимались в атаку в боях Великой Отечественной войны, не были крамольными.
Lenta.ru 07:25
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Политика
КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
Комсомольская правда 08:04
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что сбитый Ираном беспилотник не принадлежит США
Беспилотный летательный аппарат, который сбил Иран в своем воздушном пространстве, не принадлежит Вооруженным силам (ВС) США.
ТАСС 09:22
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Политика
Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ».
Известия 10:31
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru вчера в 02:30
Футбол
Александр Глеб заявил, что завершит карьеру в этом сезоне
В составе «Барселоны» 38-летний белорус выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны, становился победителем Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:20
Экономика
Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года
Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие
ВСУ приняли на вооружение новую систему залпового огня
На Украине приняли на вооружение ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", сообщил 8 ноября специализированный ресурс АрмияІпfо.
REGNUM 09:50
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53