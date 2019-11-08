Политика

Вести.RuВести.RuТрамп может приехать на Парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.
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Дональд Трамп
Президент Путин пригласил меня — это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 10:29

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