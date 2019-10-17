Политика
КоммерсантъТрамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8
Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.
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Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Здоровье
В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации
Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Здоровье
Диетолог рассказала о необходимости замачивать орехи
По словам эксперта, питание станет более разнообразным, если в рационе будет 20–25 миндальных орехов, пара грецких и две чайных ложки семечек, которые тоже нужно обязательно промыть.
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Футбол
В сеть попало фото официального мяча Евро-2020
В сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от Adidas. Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.
Культура
Букеровскую премию 2019 вручили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию вручают с 1969 года, это одна из самых престиж наград в области литературы на английском языке.
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Армия и оружие
В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии
Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
Политика
В США объяснили приостановку помощи Украине
Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
Политика
Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Космос
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.