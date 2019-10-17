Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Здоровье В поликлинике Томари выделят помещение только для диспансеризации Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Здоровье Диетолог рассказала о необходимости замачивать орехи По словам эксперта, питание станет более разнообразным, если в рационе будет 20–25 миндальных орехов, пара грецких и две чайных ложки семечек, которые тоже нужно обязательно промыть.

Хоккей Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Наука Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.

Армия и оружие В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.

Политика В США объяснили приостановку помощи Украине Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.

Политика Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Экономика Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Общество «Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.