Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.
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Белый дом счел допустимым позвать Путина в гольф-клуб Трампа на саммит G7

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США готовы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Московский Комсомолец13:01

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RT на русском12:59

В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

Интерфакс13:17
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«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах

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