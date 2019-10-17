Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

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