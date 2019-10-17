Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.
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Белый дом счел допустимым позвать Путина в гольф-клуб Трампа на саммит G7

РБК13:38

В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

Интерфакс13:17

Белый дом допустил возможность участия Путина в следующем саммите G7

Известия13:42

Россию могут пригласить на саммит G7. Он пройдет во Флориде в июне 2020 года

ТАСС13:12

США готовы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Московский Комсомолец13:01

Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

RT на русском12:59

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Lenta.ru13:13
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Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
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Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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Экономика

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Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Общество

Только одна из сотни тюльпанных луковиц с рынка Амстердама зацветает

Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
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Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
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ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings 15:00
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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Общество

Население России сократилось на 52 тыс. человек с начала года

Население России за январь-август 2019 года сократилось на 52,5 тыс. и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
Коммерсантъ 15:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ

Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Культура

Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
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Футбол

Фан-группировка «Динамо» ответила на инициативу с бесплатными билетами

Объединение болельщиков «Династия» опубликовало заявление по поводу бесплатных билетов на домашний матч московского футбольного клуба «Динамо» против «Краснодара», который пройдёт 20 октября.
News.ru 09:51
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Технологии

Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений.
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Происшествия

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Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
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Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

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Шоу-бизнес

Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

РИА Новости 15:07
Армия и оружие

Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
Интерфакс 11:20
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Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР

Коммерсантъ 15:24
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Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

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Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

МИД России разъяснил инцидент с дипломатами США в Северодвинске

Американцы были остановлены полицейским патрулем, им разъяснили режимный характер объекта (территории), после чего они отправились обратно в Северодвинск и далее в Москву.
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Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
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Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов

Ученые из Германии включили в список самых быстрых существ на планете серебряных муравьев вида Cataglyphis bombycina, которые обитают в пустыне Сахара.
Российская газета 12:14
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Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик

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